«Он потрясающий». Игрок «Баварии» Мусиала — о футболисте «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала назвал хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема потрясающим игроком.

«Какие сильны стороны у Джуда Беллингема? Он потрясающий игрок. Он очень уверен в себе, это видно по тому, как ведёт за собой команду, по тому, как он стремится выигрывать матчи. У него достаточно высокий уровень технических способностей, чтобы обыгрывать других игроков, забивать голы, а также защищаться. Он потрясающий игрок во всех отношениях.

За эти годы мы не так часто с ним общались, как раньше, когда мы всегда виделись в Англии. Но если мы встречаемся, то всегда болтаем и веселимся вместе, и я думаю, что это продлится какое-то время», — приводит слова Мусиалы официальный сайт Бундеслиги.

Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками английского футбола, однако Мусиала принял решение выступать на международном уровне за сборную Германии.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?