Роман Шишкин: можно не отвечать на вопрос, кто лучший игрок 2022 года. Всё очевидно
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Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о кандидатуре нападающего французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.
«Можно не отвечать на вопрос, кто лучший игрок 2022 года. Всё очевидно — Лионель Месси. Он всю жизнь мечтал стать чемпионом мира. В итоге стал им. Вытащил Аргентину. Ещё и проводит неплохой сезон в «ПСЖ» — у него много результативных передач. Очень полезен, как и обычно», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
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