Джамал Мусиала назвал своих детских футбольных кумиров

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о своём стиле игры и назвал своими кумирами форвардов «ПСЖ» аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.
«Как бы я описал свой стиль игры? Не знаю, последний ли я из тех футболистов, которые хорошо обращаются с мячом и могут обыгрывать соперников. Я просто стараюсь получать удовольствие от игры на поле, получать как можно больше свободы. Своим дриблингом я делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать.
Кто был моим кумиром в плане дриблинга? В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они играют, всегда было интересно наблюдать за ними», — приводит слова Мусиалы официальный сайт Бундеслиги.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 20 января 2023
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