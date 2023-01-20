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Джамал Мусиала назвал своих детских футбольных кумиров

Джамал Мусиала назвал своих детских футбольных кумиров
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о своём стиле игры и назвал своими кумирами форвардов «ПСЖ» аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.

«Как бы я описал свой стиль игры? Не знаю, последний ли я из тех футболистов, которые хорошо обращаются с мячом и могут обыгрывать соперников. Я просто стараюсь получать удовольствие от игры на поле, получать как можно больше свободы. Своим дриблингом я делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать.

Кто был моим кумиром в плане дриблинга? В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они играют, всегда было интересно наблюдать за ними», — приводит слова Мусиалы официальный сайт Бундеслиги.

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