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Спортивным директором «Саутгемптона» станет Уилкокс, работающий в академии «Ман Сити»

Спортивным директором «Саутгемптона» станет Уилкокс, работающий в академии «Ман Сити»
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Английский специалист Джейсон Уилкокс станет спортивным директором «Саутгемптона». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сейчас Уилкокс работает в академии «Манчестер Сити». Он покинет клуб по окончании сезона-2022/2023. Джейсон присоединится к новому клубу летом 2023 года. Он будет подчиняться генеральному директору «Саутгемптона» Мартину Семенсу и отвечать за все футбольные отделы клуба, включая первую мужскую команду, академию и программу для женщин и девочек. Ещё одним направлением его полномочий будет подбор игроков.

Уилкокс работает в «Манчестер Сити» с 2012 года, сначала он занимал тренерские должности, а затем, в 2017 году, стал директором академии «горожан».

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