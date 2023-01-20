Хвича Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Сарленитаной» из-за болезни

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не примет участия в матче 19-го тура итальянской Серии A с «Салернитаной», который состоится завтра, 21 января.
«Кварацхелия не поедет с командой в Салернитану. У него жар, врачу пришлось дать ему лекарство, чтобы снять симптомы», — приводит слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти с пресс-конференции пресс-служба итальянского клуба.
Ранее стало известно, что Кварацхелия не принял участия в предматчевой тренировке неаполитанцев. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 20 января 2023
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