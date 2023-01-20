В «Динамо» заявили, что не контактировали с «Челси» по Захаряну в зимнее трансферное окно
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что у клуба не было никаких контактов с лондонским «Челси» в зимнее трансферное окно касательно возможного перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
«По поводу Захаряна в «Челси» возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счёт не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.
Можно ли с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»? Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».
Новость по темеPA Media: Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой
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