В «Динамо» заявили, что не контактировали с «Челси» по Захаряну в зимнее трансферное окно

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что у клуба не было никаких контактов с лондонским «Челси» в зимнее трансферное окно касательно возможного перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«По поводу Захаряна в «Челси» возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счёт не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.

Можно ли с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»? Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».