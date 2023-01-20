Писарев: у сборной России в 2023 году будет пять окон для матчей

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что у национальной команды в 2023 году будет пять окон для проведения сборов и товарищеских матчей.
«Будет пять окон на 2023 год. По соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС, который ищет их», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».
Отмечается, что ориентировочный план мероприятий сборной России в Новогорске выглядит следующим образом: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно‑тренировочных сборов являются предварительными.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. В прошлом году национальная команда под руководством Валерия Карпина провела три товарищеских матча: с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 20 января 2023
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