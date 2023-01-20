Болгарский «Левски» выступил с заявлением об отмене матчей со «Спартаком» и «Уралом»
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Болгарский «Левски» объявил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Эти встречи были запланированы на 22 и 31 января соответственно. Все указанные команды проводят сборы в Дубае (ОАЭ).
«Руководство ПФК «Левски» приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со «Спартаком» (Москва) и «Уралом» не состоятся.
Решение по ним было принято с расчётом на максимально полную подготовку основной команды. Однако самым важным для нас остаётся единство клуба и болельщиков», — написано в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось о том, что болельщики болгарской команды выступили против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.
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