Бердыев: я практически не думал над предложением возглавить «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал, когда узнал о предложении возглавить клуб и как прошло расставание с иранским «Трактором», в котором специалист работал до возвращения в Россию.
«Вариант с «Сочи» появился, наверное, месяца три назад. Я практически не думал над предложением. У меня был разговор с президентом «Трактора», что если появится предложение, которое устраивает тренерский штаб, то мы расторгаем контракт. Он отнёсся к ситуации с пониманием. В иранском клубе отношение к нам было очень хорошее, уезжали с тяжёлым ощущением.
«Сочи» — клуб, который достаточно ярко заявил о себе в чемпионате России. Безусловно, здесь нет таких условий для тренировок, как в топ‑клубах. Но эти обстоятельства не мешают игрокам достаточно квалифицированно тренироваться и работать», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».
- 20 января 2023
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:46
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:52