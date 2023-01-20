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Бердыев: я практически не думал над предложением возглавить «Сочи»

Бердыев: я практически не думал над предложением возглавить «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал, когда узнал о предложении возглавить клуб и как прошло расставание с иранским «Трактором», в котором специалист работал до возвращения в Россию.

«Вариант с «Сочи» появился, наверное, месяца три назад. Я практически не думал над предложением. У меня был разговор с президентом «Трактора», что если появится предложение, которое устраивает тренерский штаб, то мы расторгаем контракт. Он отнёсся к ситуации с пониманием. В иранском клубе отношение к нам было очень хорошее, уезжали с тяжёлым ощущением.

«Сочи» — клуб, который достаточно ярко заявил о себе в чемпионате России. Безусловно, здесь нет таких условий для тренировок, как в топ‑клубах. Но эти обстоятельства не мешают игрокам достаточно квалифицированно тренироваться и работать», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

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