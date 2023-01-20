Бердыев: «автобус» — что это такое вообще? На ЧМ все играют так же, но это называют иначе
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал, как относится к выражению «автобус Бердыева», которым некоторые болельщики и футбольные эксперты характеризуют игру команд специалиста, иронично отметив, что такой же стиль ведения матча у топовых команд называют хорошо организованной обороной.
«Я сам о себе иногда слышу в прессе, особенно про «автобус». Автобус — что это такое вообще? Если посмотреть чемпионат мира — все за линией мяча. Если посмотреть полуфинал и финал Лиги чемпионов, то и там все за линией мяча.
Что интересно, говорят — «автобус Бердыева», а когда то же самое происходит на экране у топ‑клубов — это хорошо организованная оборона. Но это тот же «автобус» (смеётся)», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».
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