«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»

Прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Испании по футболу сезона-2022/2023. Борьбу за трофей продолжают восемь команд: мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», «Реал» Сосьедад, «Валенсия», «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и «Севилья».

По итогам жеребьёвки в четвертьфинале «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби, а «Барселона» сыграет с «Реалом» Сосьедад.

Все пары выглядят следующим образом:

«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид;

«Осасуна» — «Севилья»;

«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;

«Барселона» — «Реал» Сосьедад.

Матчи пройдут во вторник, среду и четверг следующей недели (24, 25 и 26 января).

На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» выбил «Вильярреал», «Барселона» разгромила «Сеуту», «Атлетик» обыграл «Эспаньол», «Севилья» справилась с «Алавесом», «Реал» Сосьедад добился победы над «Мальоркой», «Валенсия» забила четыре безответных мяча «Спортингу», «Атлетико» победил «Леванте».

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