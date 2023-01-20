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«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»

«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании. «Барселона» против «Сосьедада»
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Прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Испании по футболу сезона-2022/2023. Борьбу за трофей продолжают восемь команд: мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», «Реал» Сосьедад, «Валенсия», «Атлетик» Бильбао, «Осасуна» и «Севилья».

По итогам жеребьёвки в четвертьфинале «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби, а «Барселона» сыграет с «Реалом» Сосьедад.

Все пары выглядят следующим образом:

  • «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид;
  • «Осасуна» — «Севилья»;
  • «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;
  • «Барселона» — «Реал» Сосьедад.

Матчи пройдут во вторник, среду и четверг следующей недели (24, 25 и 26 января).

На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» выбил «Вильярреал», «Барселона» разгромила «Сеуту», «Атлетик» обыграл «Эспаньол», «Севилья» справилась с «Алавесом», «Реал» Сосьедад добился победы над «Мальоркой», «Валенсия» забила четыре безответных мяча «Спортингу», «Атлетико» победил «Леванте».

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