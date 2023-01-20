Источник: «Краснодар» намерен подписать нового центрального защитника зимой

«Краснодар» планирует совершить ещё одно подписание в зимнее трансферное окно. «Быки» намерены приобрести центрального защитника по запросу нового главного тренера команды Владимира Ивича, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, «Краснодар» ищет нового защитника на балканском рынке. Не исключено, что «быки» расстанутся с одним из полузащитников.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Краснодар» уже подписал двух футболистов — Кади Боржеса и Мозеса Кобнана. При этом «быки» отдали в аренду «Бейтару» своего защитника Сергея Бородина.

«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первом матче чемпионата России после перерыва «Краснодар» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится 5 марта.