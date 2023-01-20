«Вест Хэм» объявил о переходе Дэнни Ингса

Английский нападающий Дэнни Ингс перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из «Астон Виллы». Контракт 30-летнего игрока с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт «Вест Хэма».

«Я действительно рад присоединиться к «Вест Хэм Юнайтед». Важно, чтобы я освоился как можно быстрее и вносил вклад на поле за команду. У нас впереди несколько важных матчей, и я приехал сюда, чтобы попытаться забить как можно больше голов, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», — сказал Ингс.

Ингс в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 18 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

«Вест Хэм» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 15 очков. Лидирует «Арсенал» (47).

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