«Арсенал» близок к подписанию польского защитника Кивёра

Польский защитник итальянской «Специи» Якуб Кивёр может стать игроком английского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» завершил подписание Якуба Кивёра. Подписываются соглашения со «Специей», сумма сделки превышает € 20 млн с дополнительными выплатами.



Кивёр согласовал личные условия пятилетнего контракта — медицинское обследование будет завершено в ближайшие дни», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Кивёр в текущем сезоне итальянской Серии А участвовал в 17 матчах «Специи». Он также провёл четыре матча за сборную Польши на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 47 очков.

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