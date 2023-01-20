«Арсенал» близок к подписанию польского защитника Кивёра
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Польский защитник итальянской «Специи» Якуб Кивёр может стать игроком английского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Арсенал» завершил подписание Якуба Кивёра. Подписываются соглашения со «Специей», сумма сделки превышает € 20 млн с дополнительными выплатами.
Кивёр согласовал личные условия пятилетнего контракта — медицинское обследование будет завершено в ближайшие дни», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
Кивёр в текущем сезоне итальянской Серии А участвовал в 17 матчах «Специи». Он также провёл четыре матча за сборную Польши на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 47 очков.
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