Мемфис Депай стал игроком мадридского «Атлетико»
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Нидерландский нападающий Мемфис Депай перешёл в мадридский «Атлетико» из «Барселоны». Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на 2,5 года. Об этом сообщил официальный сайт «Атлетико».
Фото: ФК «Атлетико» Мадрид
Ранее сообщалось, что сумма сделки по переходу 28-летнего футболиста может достигать € 4 млн.
Мемфис Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча и забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 41 очко. Мадридский «Атлетико» (28) располагается на шестом месте. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов форвард выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.
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