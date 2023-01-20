Мемфис Депай стал игроком мадридского «Атлетико»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай перешёл в мадридский «Атлетико» из «Барселоны». Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на 2,5 года. Об этом сообщил официальный сайт «Атлетико».

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Ранее сообщалось, что сумма сделки по переходу 28-летнего футболиста может достигать € 4 млн.

Мемфис Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча и забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 41 очко. Мадридский «Атлетико» (28) располагается на шестом месте. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов форвард выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.

Видео: Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры