«Бавария» хотела купить Шмейхеля у «Ниццы». Узнав это, «Боруссия» решила продать Зоммера

Мюнхенская «Бавария» могла приобрести датского вратаря французской «Ниццы» Каспера Шмейхеля до трансфера швейцарского голкипера Яна Зоммера из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, в понедельник, 16 января, «Бавария», которая ещё находилась в поисках вратаря для подмены получившего серьёзную травму Мануэля Нойера и втянутая в тяжёлые переговоры с «Боруссией» по переходу Зоммера, связалась с представителями Шмейхеля. Мюнхенцы быстро достигли договорённости с 36-летним голкипером. «Ницца» же согласилась отпустить датского ветерана, осознавая, насколько важным для Шмейхеля мог бы стать такой переход. Единственным условием французов было сначала найти замену датчанину.

После этого «Бавария» готова была ждать, когда «Ницца» найдёт себе нового вратаря. В этот же момент в «Боруссии» решили поменять тактику переговоров и принять предложение мюнхенцев по Зоммеру, узнав о переговорах по Шмейхелю.

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