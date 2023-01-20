«Надежда умирает последней». Чанов высказался о чемпионском духе ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о чемпионском духе армейской команды. По его мнению, в ЦСКА сохраняется курс на завоевание золота, несмотря на отсутствие трофеев в последнее время.

«Мы каждый год надеемся, что ЦСКА снова станет чемпионом. Сначала дают надежду, но потом чего-то не хватает. Надежда умирает последней. Мы не знаем, через сколько лет ЦСКА станет чемпионом, главное, чтобы была задача и появились игроки.



Не перестаёт ли ЦСКА быть топ-клубом? Что бы мы ни говорили, но в ЦСКА есть и передаётся тот дух. ЦСКА всегда будет стремиться к верху. У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»? Конечно, есть! У всех команд, кто побывал в верхах, он продолжает жить внутри команд. Это не умирает, а передаётся», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, после 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35). ЦСКА находится на пятом месте, набрав 29 очков.