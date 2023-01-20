Экс-тренер «Барселоны»: в «Родине-2» буду строить стиль, похожий на «тики-таку»

Главный тренер «Родины-2» Франк Артига поделился эмоциями от первых дней работы в российской команде.
«Первые впечатления от работы в «Родине»? Я действительно впечатлён и счастлив. Мне нравится всё: организация клуба, отношение ребят. Мы уже провели пять тренировок, могу сказать, что игроки нацелены на результат, стараются, выкладываются. Какие-то вещи для них новые, но они стараются адаптироваться.
Что касается клубной организации, то я работал в «Барселоне» и могу судить. Меня всё устраивает. Для меня переход в «Родину-2» — прекрасная возможность для собственного развития, хороший вызов для получения нового международного опыта.
Как я буду менять стиль игры второй команды? Всем известно, что мой основной опыт работы — «Барселона». Хоть мне и не нравится само это понятие, но это является международным брендом. Да, мы будем строить здесь что-то похожее на «тики-таку». Повторюсь, я вижу этот стиль чуть шире, чем он воспринимается общественностью. Менеджеры клуба верят, что в России можно выстраивать этот стиль. При этом мы не забываем, что в этом деле очень важно побеждать, поэтому это будет тот стиль, который позволит нам достигать результата», — сказал Артига в видео, опубликованном на YouTube-канале «Родины».
Франк Артига ранее долгое время работал в структуре испанской «Барселоны».
- 20 января 2023
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:33
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:46
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:05
-
14:00
-
13:56