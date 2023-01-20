«РБ Лейпциг» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 20 января, состоится первый матч немецкой Бундеслиги после перерыва на чемпионат мира. 16-й тур откроет игра между «Ред Булл Лейпциг» и «Баварией». Команды сыграют на стадионе «Ред Булл — Арена — Центральштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команда Юлиана Нагельсмана возглавляет турнирную таблицу немецкого первенства, в первых 15 турах набрав 34 очка. Ближайшего преследователя — «Фрайбург» — мюнхенцы опережают на четыре очка. В активе «Лейпцига» 28 баллов — команда на третьем месте.
В последнем туре перед перерывом коллектив из Лейпцига на выезде переиграл «Вердер» со счётом 2:1, а «Бавария» была сильнее «Шальке» — 2:0.
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