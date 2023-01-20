«Ноттингем Форест» заинтересован в услугах Доминика Ливаковича

«Ноттингем Форест» изучает возможность трансфера голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, сообщает Daily Mail.



Основной голкипер «лесников» Дин Хендерсон получил травму, из-за которой пропустит около месяца, а второй голкипер команды – валлиец Уэйн Хеннесси – провёл лишь одну игру в текущем сезоне, поэтому тренерский штаб команды пытается найти голкипера, который сумеет заменить Хендерсона.



28-летний Ливакович помог своей сборной завоевать бронзовые медали чемпионата мира в Катаре: хорваты по ходу плей-офф дважды побеждали соперников в серии пенальти – Японию и Бразилию. После завершения турнира СМИ сообщали об интересе «Челси» и «Баварии» к голкиперу.

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022