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«Ноттингем Форест» заинтересован в услугах Доминика Ливаковича

«Ноттингем Форест» заинтересован в услугах Доминика Ливаковича
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«Ноттингем Форест» изучает возможность трансфера голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, сообщает Daily Mail.

Основной голкипер «лесников» Дин Хендерсон получил травму, из-за которой пропустит около месяца, а второй голкипер команды – валлиец Уэйн Хеннесси – провёл лишь одну игру в текущем сезоне, поэтому тренерский штаб команды пытается найти голкипера, который сумеет заменить Хендерсона.

28-летний Ливакович помог своей сборной завоевать бронзовые медали чемпионата мира в Катаре: хорваты по ходу плей-офф дважды побеждали соперников в серии пенальти – Японию и Бразилию. После завершения турнира СМИ сообщали об интересе «Челси» и «Баварии» к голкиперу.

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