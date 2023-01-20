Экс-игрок сборной Украины Леоненко: не думаю, что Ракицкий предатель из-за игры за «Зенит»

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил возвращение Ярослава Ракицкого в «Шахтёр». До этого защитник выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», перед которым несколько лет защищал цвета «Зенита».

«Блудный сын вернулся домой, что тут ещё можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, на него рассчитывают, раз пригласили. Мне вообще не нравится, когда уходишь, а потом возвращаешься в клуб. Это означает, что кто-то ошибся. В его случае ошибся Фонсека. Он его убрал из «Шахтёра». Поэтому Ракицкий не виноват, и я бы на месте болельщиков его не осуждал.



Да, он играл в России, в «Зените». Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых и они не настолько подкованы политически. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтёр» в это время не пришёл. Тем более он безобидный, открытый и простой парень», — цитирует Леоненко Fanday.