«Мальорка» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск
Поделиться
Сегодня, 20 января, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» примет «Сельту». Команды сыграют на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Мальорка» располагается в середине турнирной таблицы — команда Хавьера Агирре набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 10-ю позицию. «Сельта» набрала 17 баллов и лишь на одно очко опережает «Кадис», расположившийся в зоне вылета, на 18-м месте.
В минувшем туре «Сельта» поделила очки с «Вильярреалом» — 1:1, «Мальорка» уступила «Осасуне» с минимальным счётом.
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32
-
17:18
Партнерский контент