«Мальорка» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 20 января, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» примет «Сельту». Команды сыграют на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Мальорка» располагается в середине турнирной таблицы — команда Хавьера Агирре набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 10-ю позицию. «Сельта» набрала 17 баллов и лишь на одно очко опережает «Кадис», расположившийся в зоне вылета, на 18-м месте.

В минувшем туре «Сельта» поделила очки с «Вильярреалом» — 1:1, «Мальорка» уступила «Осасуне» с минимальным счётом.