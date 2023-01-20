Бывший клуб Леонида Слуцкого может прекратить своё существование

Голландский футбольный клуб «Витесс», выступающий в высшей лиге страны, может прекратить своё существование. Об этом сообщает De Gelderlander. Отметим, что в 2018—2019 годах коллектив возглавлял Леонид Слуцкий.

По информации источника, потенциальным поводом для закрытия клуба может послужить то, что руководство голландской федерации футбола отказывается выдавать «Витессу» лицензию из-за проблем со стадионом. На данный момент боссы клуба официально не заключили договор аренды ни с одной ареной. Ранее домашним стадионом клуба из Арнема был «Гелредом», однако сейчас стороны не могут заключить договор об аренде.

Дело в том, что управленцы клуба не могут договориться с владельцем инфраструктуры Майклом Ван де Куитом Ван Недстеде. Футбольный клуб расторг контракт с «Гелредомом» из-за несогласия с высокой годовой арендной платой в размере € 1,85 млн. Руководство лиги хочет попытаться надавить на предпринимателя и снизить арендную плату, но владелец недвижимости не соглашается на понижение цены.