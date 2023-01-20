«Рома» не включила Дзаньоло в заявку на матч. Он близок к переходу в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не включён в заявку команды на матч 19-го тура чемпионата Италии со «Специей». Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере». Футболистом активно интересуется «Тоттенхэм», и стороны уже провели переговоры.

Ранее появилась информация, что «Рома» согласна отпустить 23-летнего Дзаньоло в зимнее трансферное окно за € 40 млн. Помимо «Тоттенхэма», им интересуется ряд европейских клубов.

Николо Дзаньоло стал игроком «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с римлянами истекает летом 2024 года.

Гол Дибалы принёс «Роме» победу над «Дженоа» в Кубке Италии. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.