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Грэм Поттер рассказал, когда Мудрик может дебютировать за «Челси»

Грэм Поттер рассказал, когда Мудрик может дебютировать за «Челси»
Михаил Мудрик
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, когда новичок команды – украинский полузащитник Михаил Мудрик – может дебютировать за синих. Ближайший матч лондонцы проведут завтра, 21 января, их соперником станет «Ливерпуль».

«В последнее время у него было не очень много игровой практики, но Мудрик хорошо выглядит на тренировках. Есть вероятность, что он дебютирует в игре с «Ливерпулем».

Всем необходимо понять, что он пришёл из другой лиги и ему нужно время на адаптацию. Мудрик – молодой игрок с огромным потенциалом, но у него уже есть определённый опыт. Он интересный игрок. Михаил счастлив, что присоединился к нашей команде. Он предвкушает свою карьеру в Лондоне и не может дождаться дебютного матча», — приводит слова Поттера Football.London.

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