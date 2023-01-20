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Защитник «Пари НН» Александров рассказал о работе команды на сборах

Защитник «Пари НН» Александров рассказал о работе команды на сборах
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров оценил работу команды на первом тренировочном сборе.

«Всегда хочется побеждать, но на сборах не столь важен результат, для нас главное сейчас – наладить качество игры. Есть положительные моменты, когда получалось делать то, что отрабатывали на тренировках в развитии атак, прессинг в некоторых моментах проходил, но не всегда всё получалось, есть над чем работать дальше. Думаю, будем прибавлять от тренировки к тренировке и от игры к игре на сборах. Важно к возобновлению сезона подойти в оптимальной форме и с той игрой, к которой мы стремимся.

Первые дни сбора были самыми тяжёлыми. Мы получали больше всего нагрузок, большие расстояния пробегали: по девять километров за тренировку. Постепенно нагрузки снижались, зато возрастала интенсивность. Плюс у нового тренерского штаба есть свои требования. Мы их осваиваем с каждым днём. Много работаем над переходом от обороны к атаке и наоборот. Это не всегда хорошо получалось в первой половине сезона. Тренерский штаб сейчас сделал акцент именно на этом. Будем улучшать эти компоненты игры, прибавлять и подниматься в турнирной таблице в весенней части чемпионата», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.

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