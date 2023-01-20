Защитник «Пари НН» Александров рассказал о работе команды на сборах

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров оценил работу команды на первом тренировочном сборе.
«Всегда хочется побеждать, но на сборах не столь важен результат, для нас главное сейчас – наладить качество игры. Есть положительные моменты, когда получалось делать то, что отрабатывали на тренировках в развитии атак, прессинг в некоторых моментах проходил, но не всегда всё получалось, есть над чем работать дальше. Думаю, будем прибавлять от тренировки к тренировке и от игры к игре на сборах. Важно к возобновлению сезона подойти в оптимальной форме и с той игрой, к которой мы стремимся.
Первые дни сбора были самыми тяжёлыми. Мы получали больше всего нагрузок, большие расстояния пробегали: по девять километров за тренировку. Постепенно нагрузки снижались, зато возрастала интенсивность. Плюс у нового тренерского штаба есть свои требования. Мы их осваиваем с каждым днём. Много работаем над переходом от обороны к атаке и наоборот. Это не всегда хорошо получалось в первой половине сезона. Тренерский штаб сейчас сделал акцент именно на этом. Будем улучшать эти компоненты игры, прибавлять и подниматься в турнирной таблице в весенней части чемпионата», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.
- 20 января 2023
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