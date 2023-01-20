Леоненко: Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу»

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтёра».

«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать. В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач», – цитирует Леоненко Fanday.

22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на восемь с половиной лет.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик: