Леоненко: Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу»
Поделиться
Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтёра».
«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать. В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач», – цитирует Леоненко Fanday.
22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на восемь с половиной лет.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:
Комментарии
- 20 января 2023
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:33
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:46
-
15:40
-
15:30
-
15:30
Партнерский контент