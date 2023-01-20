«Спартак» сыграет с клубом из Узбекистана на сборах в ОАЭ

«Спартак» 22 января проведёт товарищеский матч с узбекским клубом АГМК взамен отказавшегося «Левски». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе московской команды.

Напомним, изначально на эту дату красно-белые планировали товарищеский матч с «Левски», но болгарский клуб за несколько дней до матча отказался от его проведения.

АГМК — клуб из Алмалыка (Ташкентская область), основанный в 2004 году. Он дважды становился бронзовым призёром чемпионата Узбекистана (в 2020 и 2021 годах), в 2018-м выиграл Кубок страны. Своё название клуб получил в честь главного спонсора — местного горно-металлургического комбината.

27 января у «Спартака» запланирован товарищеский матч с другой болгарской командой. Подопечные Гильермо Абаскаля должны сыграть с «Ботевом».

Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик: