Анзор Кавазашвили: сочувствую Дзюбе. Видимо, решил заканчивать активно выступать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-форварде «Зенита» Артёме Дзюбе. Недавно появилась информация о том, что игрок может перейти в «Торпедо», однако позже автозаводцы отказались от трансфера.



«Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определён. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.



Когда было предложение, он решал вопрос о стоимости контракта, но сейчас по его возрасту и показателям зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания. Поэтому, раз не получается за рубежом, раз он отказывает российским командам, видимо, он решил заканчивать активно выступать. Значит будет заниматься другими делами. А какими – не могу представить, на что он способен», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.