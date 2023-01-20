Анзор Кавазашвили: сочувствую Дзюбе. Видимо, решил заканчивать активно выступать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-форварде «Зенита» Артёме Дзюбе. Недавно появилась информация о том, что игрок может перейти в «Торпедо», однако позже автозаводцы отказались от трансфера.
«Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определён. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.
Когда было предложение, он решал вопрос о стоимости контракта, но сейчас по его возрасту и показателям зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания. Поэтому, раз не получается за рубежом, раз он отказывает российским командам, видимо, он решил заканчивать активно выступать. Значит будет заниматься другими делами. А какими – не могу представить, на что он способен», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 20 января 2023
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32