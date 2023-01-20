«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Франка Кессье

Лондонский «Челси» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» Франка Кессье, который так и не смог стать игроком основного состава в испанской команде. Об этом сообщает Daily Telegraph.

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил € 143,5 млн на покупку Михаила Мудрика («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиля («Монако», € 38 млн), Андрея Сантоса («Васко да Гама», € 12,5 млн), Давида Фофана («Мольде», € 12 млн) и аренду Жоау Феликса («Атлетико» Мадрид, € 11 млн).

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 18 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 754 минуты, забив два гола и отдав две результативные передачи.

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