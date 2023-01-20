Поттер оценил игру Кукурельи в последних матчах

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил выступления защитника Марка Кукурельи в последних играх за лондонцев.

«Я думаю, он плохо пережил период неудачных выступлений за клуб. У него были некоторые семейные проблемы вне поля, которые тоже были трудными для него. В жизни игроков происходит всякое», — цитирует Поттера Адам Ньюсон в своей социальной сети.

24-летний Кукурелья начинал свою карьеру в «Эспаньоле», а с 2012 по 2020 год был в структуре «Барселоны». Сейчас защитник выступает за «Челси», где в 18 матчах нынешнего сезона отдал две результативные передачи.

Переход испанца из «Брайтона» в «Челси» стоимостью € 65,3 млн вошёл в десятку самых дорогих трансферов 2022 года.

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