Cовладелец «Челси» лайкнул пост с восхвалением подписания Мудрика, а не Троссарда. Фото

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Боули решил поучаствовать в голосовании, которое устроил один из пользователей «Твиттера». Он предложил «ретвитнуть» пост, если лучший трансфер совершил лондонский «Арсенал», подписав Леандро Троссарда. Поставить лайк на пост нужно было в том случае, если лучше был переход Михайло Мудрика в «Челси».
Переход 22-летнего нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика обошёлся «Челси» в € 70+30 млн. Украинский футболист подписал с командой контракт на восемь с половиной лет. Такое долгое соглашение подписано для соблюдения правил финансового фэйр-плей.
«Арсенал» заплатил за переход 28-летнего Троссарда «Брайтону» € 24 млн. С бельгийским футболистом подписан контракт сегодня, 20 января.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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