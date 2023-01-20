Cовладелец «Челси» лайкнул пост с восхвалением подписания Мудрика, а не Троссарда. Фото

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Боули решил поучаствовать в голосовании, которое устроил один из пользователей «Твиттера». Он предложил «ретвитнуть» пост, если лучший трансфер совершил лондонский «Арсенал», подписав Леандро Троссарда. Поставить лайк на пост нужно было в том случае, если лучше был переход Михайло Мудрика в «Челси».

Переход 22-летнего нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика обошёлся «Челси» в € 70+30 млн. Украинский футболист подписал с командой контракт на восемь с половиной лет. Такое долгое соглашение подписано для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

«Арсенал» заплатил за переход 28-летнего Троссарда «Брайтону» € 24 млн. С бельгийским футболистом подписан контракт сегодня, 20 января.

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