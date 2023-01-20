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Мостовой: хорошо, «Левски» отказался играть со «Спартаком» за два дня, а не в день игры

Мостовой: хорошо, «Левски» отказался играть со «Спартаком» за два дня, а не в день игры
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил решение болгарского футбольного клуба «Левски» отказаться от товарищеской игры с красно-белыми.

«Это даже хорошо, за два дня отказались, а не в день игры. Уже давно должны особенно не обращать внимания — в такой реальности живём. Могли бы приехать, сказать, что не будут играть, сесть в автобус и уехать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменён по решению российского клуба без объяснения причин.

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