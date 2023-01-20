Сын Стрельцова: Дзюба — не торпедовский игрок. Он мог разрушить весь климат в команде

Игорь Стрельцов, сын легендарного форварда «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, высказался о несостоявшемся переходе бывшего игрока «Зенита» Артёма Дзюбы в стан автозаводцев.
«Я не знаю, кто его туда суёт. Его уже второй раз пытались пихнуть. Это не торпедовский игрок. По поведению он мне не нравится. Какие отзывы я о нём слышал…
Он мог разрушить весь климат, который создаёт тренер, давал бы указания по поводу тренировок. Своим поведением он бы негативно влиял на команду», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что «Торпедо» заинтересовано в переходе футболиста, который после расторжения контракта с турецкой «Аданой» пребывает в статусе свободного агента, однако позже автозаводцы отказались от услуг Дзюбы.
- 20 января 2023
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