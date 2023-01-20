«Барселона» может отказаться от подписания Илкая Гюндогана из-за двух причин

«Барселона» заинтересована в подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом, однако может отказаться от сделки из-за возраста и зарплаты 32-летнего немецкого футболиста. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, английский клуб предложил Гюндогану, чей контракт истекает в конце сезона, продлить его ещё на год с зарплатой в € 12 млн. Чуть позднее «Манчестер Сити» улучшил своё предложение.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала с футболистом предварительный контракт, по которому он перейдёт в команду на правах свободного агента летом 2023 года. Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.

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