Эрик тен Хаг высказался о возможных трансферах «Манчестер Юнайтед» в январе
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных приобретениях в январское трансферное окно.
«Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», всегда должен искать наилучшие решения, и это то, что мы будем делать.
Мы будем изучать рынок, если появятся возможности, мы должны будем ими воспользоваться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Состав «красных дьяволов» в январское трансферное окно пополнили форвард «Бёрнли» Ваут Вегорст и голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд. Оба игрока присоединились к манкунианцам на правах аренды.
«Юнайтед» занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 19 матчах.
Новость по темеМарко Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг провёл встречу с агентом игрока
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:32
Партнерский контент