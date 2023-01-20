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Игрок ЦСКА Глебов рассказал о дебютном матче за армейцев

Игрок ЦСКА Глебов рассказал о дебютном матче за армейцев
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился эмоциями от дебютной игры за основной состав красно-синих. Футболист принял участие в товарищеском матче с «Оренбургом».

«Я не должен был выходить в стартовом составе. Можно сказать, мне повезло, я вышел. Думаю, сыграл нормально, но можно и лучше. Тренерскую оценку поставил штаб, они довольны. Первые минут пять я просто разминался. Перед выходом все сказали просто успокоиться и показать себя. Не знаю, почему из молодёжки поехал именно я. Родители не поверили, когда узнали о моём вызове», — сказал игрок в эфире клубного канала.

Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Обляков. На 75-й минуте Хорхе Карраскаль и игрок «Оренбурга» были удалены с поля. По правилам товарищеского матча команды продолжили игру в полных составах – у армейцев на поле вернулся Матвей Кисляк.

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