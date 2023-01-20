Максим Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте. «Зенит» — чемпион
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин считает, что лидер Российской Премьер-Лиги «Зенит» сумеет защитить чемпионский титул.
«На каком месте ЦСКА закончит чемпионат? На втором. «Зенит» — чемпион? Да. Извините, конечно», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».
Команда из Санкт-Петербурга выиграла четыре последних розыгрыша российского первенства. В текущем сезоне турнира подопечные Сергея Семака потерпели лишь одно поражение, набрали 42 очка и опережают вторую команду РПЛ – «Спартак» — на шесть очков.
ЦСКА располагается на пятой позиции – под руководством Владимира Федотова армейцы сумели набрать 29 очков.
Максим Мухин в девяти матчах российского первенства стал автором двух результативных передач и получил четыре жёлтые карточки.
Комментарии
- 20 января 2023
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:45
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:14
-
21:08
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
19:01
Партнерский контент