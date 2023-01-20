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Максим Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте. «Зенит» — чемпион

Максим Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте. «Зенит» — чемпион
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин считает, что лидер Российской Премьер-Лиги «Зенит» сумеет защитить чемпионский титул.

«На каком месте ЦСКА закончит чемпионат? На втором. «Зенит» — чемпион? Да. Извините, конечно», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла четыре последних розыгрыша российского первенства. В текущем сезоне турнира подопечные Сергея Семака потерпели лишь одно поражение, набрали 42 очка и опережают вторую команду РПЛ – «Спартак» — на шесть очков.

ЦСКА располагается на пятой позиции – под руководством Владимира Федотова армейцы сумели набрать 29 очков.

Максим Мухин в девяти матчах российского первенства стал автором двух результативных передач и получил четыре жёлтые карточки.

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