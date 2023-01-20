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Нагельсман: если «Бавария» проиграет «Лейпцигу», интрига в Бундеслиге вновь возродится

Нагельсман: если «Бавария» проиграет «Лейпцигу», интрига в Бундеслиге вновь возродится
Юлиан Нагельсман
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча с «РБ Лейпциг» высказался о важности победы в этом противостоянии. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 34 балла. У «Лейпцига» 28 очков, команда располагается на третьей позиции.

«Если мы сумеем одержать победу, у нас появится преимущество над «Ред Булл» в девять очков. Это может стать солидным отрывом. Если же уступим, интрига в Бундеслиге вновь возродится, в таком случае мы будем испытывать большее давление при игре в этом турнире», — приводит слова Нагельсмана The News International.

Матч между «Баварией» и «Лейпцигом» — первый в Бундеслиге после перерыва на чемпионат мира.

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