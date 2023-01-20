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Мемфис Депай определился с игровым номером в «Атлетико»

Мемфис Депай определился с игровым номером в «Атлетико»
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Нидерландский нападающий Мемфис Депай будет выступать за мадридский «Атлетико» в футболке с номером девять. Об этом стало известно после презентации 28-летнего футболиста в качестве игрока «матрасников».

О переходе Мемфиса Депая из «Барселоны» было объявлено сегодня, 20 января. Сумма сделки составила € 3 млн, а также сине-гранатовые получат скидку в случае возможной покупки полузащитника Янника Феррейры Карраско.

Депай был футболистом «Барселоны» с лета 2021 года. В 42 матчах за команду он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона, поэтому «Барселоне» было важно продать Депая в зимнее трансферное окно.

Видеообзор. «Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:

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