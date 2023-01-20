Ян Зоммер дебютирует за «Баварию» в матче с «Лейпцигом»

Сегодня, 20 января, состоится первый матч немецкой Бундеслиги после перерыва на чемпионат мира. 16-й тур откроет игра между «Ред Булл Лейпциг» и «Баварией». Команды сыграют на стадионе «Ред Булл — Арена — Центральштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды огласили стартовые составы. За мюнхенцев дебютирует голкипер Ян Зоммер, который перешёл в стан чемпионов Германии из «Боруссии» (Мёнхенгладбах).

«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Собослаи, Шлагер, Лаймер, Ольмо, Форсберг, Силва. Запасные: Вернер, Кампль, Клостерман, Нюланд, Раум, Хенрикс.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мусиала, Зане, Шупо-Мотинг. Запасные: Блинд, Ваннер, Гравенберх, Забитцер, Коман, Мюллер, Станишич, Тель, Ульрайх.