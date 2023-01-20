Мостовой высказался о словах Орлова о присвоении игрокам сборной званий ЗМС после ЧМ-2018

Мастер спорта международного класса СССР Александр Мостовой отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова, который считает, что игрокам сборной России после домашнего чемпионата мира незаслуженно присвоили звания заслуженных мастеров спорта.

«Странно, что Орлов вспомнил об этом спустя четыре года. Мы об этом говорили сразу после присвоения званий. Тогда это вызвало большой резонанс, особенно у тех, кто всю жизнь посвятил футболу.



Конечно, для нас это странно. Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь. Это логично. А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь: «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по 20 лет?» – приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии в серии пенальти.