В женский «Локомотив» перешли футболистки сборных Аргентины и Бразилии

Состав женского футбольного «Локомотива» пополнили четыре спортсменки. Об этом сообщает пресс-служба команды. Коллектив красно-зелёных пополнили Насиба Гасанова, Лю Юэюнь, аргентинка Марина Дельгадо и бразильянка Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш.



Гасанова — бывшая центральная защитница «Ростова» и игрок сборной России. Лю Юэюнь — полузащитница, выступает за национальную команду Китая. Она перешла в московский клуб из «Чанчунь Дачжун Чжуоюэ».

Марина Дельгадо выступала за «Уаи Уркиса», также выступает за сборную Аргентины. Лаисса Душ Сантуш — форвард молодёжной сборной Бразилии, игравшая в команде «Ред Булл Брагантино».

ЖФК «Локомотив» начал подготовку к новому сезону Суперлиги 14 января. Эта встреча станет первым контрольным матчем команды на сборах. Красно-зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в 2022 году.