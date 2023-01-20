Футболисты «Реала» трогательно встретили Марсело. Фото
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Защитник «Олимпиакоса» Марсело посетил базу мадридского «Реала», где встретился со своими бывшими одноклубниками. Испанский клуб опубликовал обнимания 34-летнего бразильского футболиста с Давидом Алабой, Тибо Куртуа, Карло Анчелотти и Федерико Вальверде.
Фото: ФК «Реал» Мадрид
Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. С сентября 2022 года Марсело выступает за «Олимпиакос», с которым подписал контракт до лета 2023-го.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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