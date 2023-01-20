Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «Реала» трогательно встретили Марсело. Фото

Футболисты «Реала» трогательно встретили Марсело. Фото
Комментарии

Защитник «Олимпиакоса» Марсело посетил базу мадридского «Реала», где встретился со своими бывшими одноклубниками. Испанский клуб опубликовал обнимания 34-летнего бразильского футболиста с Давидом Алабой, Тибо Куртуа, Карло Анчелотти и Федерико Вальверде.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. С сентября 2022 года Марсело выступает за «Олимпиакос», с которым подписал контракт до лета 2023-го.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Стало известно, почему форвард «Реала» Родриго не пожал руку Анчелотти после замены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023