Футболисты «Реала» трогательно встретили Марсело. Фото

Защитник «Олимпиакоса» Марсело посетил базу мадридского «Реала», где встретился со своими бывшими одноклубниками. Испанский клуб опубликовал обнимания 34-летнего бразильского футболиста с Давидом Алабой, Тибо Куртуа, Карло Анчелотти и Федерико Вальверде.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. С сентября 2022 года Марсело выступает за «Олимпиакос», с которым подписал контракт до лета 2023-го.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.