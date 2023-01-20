Конте — о защите «Тоттенхэма»: обычно так играет команда из зоны вылета
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал тот факт, что его команда в последних 10 матчах пропустила 21 мяч.
«Пропустили 21 мяч в 10 последних матчах? Обычно так играет команда, которая находится в зоне вылета», — приводит слова Конте ESPN в «Твиттере».
«Тоттенхэм» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре «шпоры» сыграют с «Фулхэмом» в гостях. «Тоттенхэм» в 20 матчах АПЛ пропустил 31 мяч.
53-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Ранее итальянский специалист тренировал в Англии «Челси».
У кого в английской Премьер-лиге самый крупный контракт? Видеоролик:
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