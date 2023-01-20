Жена Дани Алвеса поблагодарила болельщиков за поддержку после заключения мужа под стражу

Джоана Санс, супруга защитника «Пумас» Дани Алвеса, поблагодарила фанатов за слова поддержки после заключения мужа под стражу. 39-летнего футболиста обвинили в домогательстве по отношению к девушке в ночном клубе.
«Спасибо за столько сообщений поддержки. Я чувствую большую поддержку в это тёмное начало года. Я восстану, как птица Феникс», — написала Санс в соцсетях.
Ранее одна из девушек обвинила действующего защитника мексиканского клуба «Пумас» в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.
Театр пародий. Дани Алвес с женой изображают животных. Видеоролик:
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