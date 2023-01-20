РФС и УЕФА 24 января обсудят вопрос возвращения российских команд к международным турнирам

Российский футбольный союз и УЕФА 24 января обсудят возможное возвращение российских команд к международным турнирам, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.



«В офисе УЕФА на 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам. От РФС на встрече будут присутствовать Максим Митрофанов и Александр Алаев», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.

В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.