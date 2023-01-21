Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета похвалил Эрика тен Хага в преддверии матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Микель Артета похвалил Эрика тен Хага в преддверии матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги.

«У «Манчестер Юнайтед» множество индивидуально сильных игроков, это очень организованная команда. «Арсенал» должен будет выложиться в воскресенье. Меня впечатляет работа Эрика тен Хага, который изменил всё в короткие сроки. Он внедрил чёткий план игры, по которому сейчас действуют футболисты. Отдаю должное работе его и тренерского штаба», — приводит слова Артеты на пресс-конференции пресс-служба «Арсенала».

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 22 января. Начало встречи на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» – в 19:30 мск.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
Микель Артета: рады переходу Троссарда, он имеет обширный опыт выступлений в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023