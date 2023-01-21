Микель Артета похвалил Эрика тен Хага в преддверии матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги.
«У «Манчестер Юнайтед» множество индивидуально сильных игроков, это очень организованная команда. «Арсенал» должен будет выложиться в воскресенье. Меня впечатляет работа Эрика тен Хага, который изменил всё в короткие сроки. Он внедрил чёткий план игры, по которому сейчас действуют футболисты. Отдаю должное работе его и тренерского штаба», — приводит слова Артеты на пресс-конференции пресс-служба «Арсенала».
Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 22 января. Начало встречи на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» – в 19:30 мск.
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