«Ювентус» опустился с третьей на 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А
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«Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Команда Массимилиано Аллегри, набравшая в 18 встречах 37 очков, теперь имеет в своём активе 23 и занимает в турнирной таблице 11-е место вместо третьего.
Ранее стало известно, что федеральный апелляционный суд Италии удовлетворил запрос прокуратуры и лишил «Ювентус» очков за финансовые махинации. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде.
В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Аталантой» (22 января).
Видеообзор. «Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии:
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