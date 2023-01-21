Колосков отреагировал на отказ «Левски» играть со «Спартаком» и «Уралом»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о футбольном клубе «Левски», который отказался от участия в товарищеских матчах со «Спартаком» и «Уралом».
«Ну какое это вообще событие? Идёт тренировочный сбор, договорились провести товарищеский матч, «Левски» отказался — и что? Наверняка у них есть какая-то мотивация. «Спартаку» известна эта мотивация. Не просто же они сказали, что не будут играть. Запретила федерация или ещё кто-то. Но что это за тема? Отказались, и слава богу. Сыграют двусторонку. Не надо к этому политику приплетать.
Не пострадают ли от такого решения «Спартак» и «Урал»? Не пострадают, конечно. «Спартак» только 13 января сел на сбор. Сегодня 20 января. Неделю на сборе. Как они пострадают? Будьте реалистами, не обращайте внимания на всякую чепуху», — приводит слова Колоскова «КП Спорт».
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